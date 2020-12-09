Власти Москвы объяснили утечку данных пациентов человеческим фактором

https://static.news.ru/photo/5ad310ae-3a28-11eb-96d4-fa163e074e61_660.jpgФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Утечка персональных данных пациентов, переболевших коронавирусом, не связана со взломом или хакерскими атаками, сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.
По словам представителя городской администрации, причиной утечки стал человеческий фактор.
В ходе проверки информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, было установлено, что взломов и какого-либо другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем правительства Москвы не было, — приводит слова Лысенко «Вечерняя Москва».
Он подчеркнул, что сотрудники, обрабатывавшие служебные документы, по ошибке допустили передачу файлов третьим лицам.
Проверки в связи с инцидентом продолжаются.
Как писал NEWS.ru, 8 декабря в Сети появились списки переболевших коронавирусом москвичей. По его данным, в базе есть информация о 300 тыс. человек, а также данные о серверах 1С и ключи для подключения к системе учёта коронавирусных больных.