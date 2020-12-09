Власти Москвы объяснили утечку данных пациентов человеческим фактором

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Живущая в Уфе блогер Аника считает, что за проявлениями жестокости в чужих блогах стоит желание проявить себя хоть в чём-то в условиях конкуренции среди инфлюенсеров.

Она осудила такие проявления, подчеркнув, что подобные поступки — лишь глупый и примитивный способ привлечь внимание. Сейчас в нашу эру цифровых технологий и Интернета всё перешло в формат виртуальных приключений,...