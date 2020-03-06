https://static.news.ru/photo/0ef0d2d6-5fac-11ea-9f29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Звуковые оповещения из громкоговорителей, которые слышны на улицах Москвы, — это плановая проверка системы. Об этом сообщили в мэрии города.

Отмечается, что несколько дней из громкоговорителей для оповещения о ЧС, установленных практически на всех улицах Москвы, периодически доносится проверочный текст: «221, 222, 223, 224, 225... Проверка линии». В департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы призвали не беспокоиться.

В столице проводится плановое обслуживание систем оповещения, — цитирует РИА Новости сообщение.

Как писал NEWS.ru, Госдума приняла правительственный законопроект, обязывающий СМИ и операторов связи оповещать население о чрезвычайных ситуациях (ЧС). Он закрепляет право органов власти обращаться к мобильным операторам и в редакции СМИ с требованием выпустить в эфир или опубликовать экстренную информацию.