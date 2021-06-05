Власти Москвы введут новые правила для езды на самокатах

https://static.news.ru/photo/de7b1fd8-c5e1-11eb-8e49-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные власти разработали ряд мер по урегулированию передвижения на электросамокатах. Об этом РИА Новости рассказал заместитель мэра Москвы и руководитель городского департамента транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, подготовка мер связана с участившимися авариями с участием таких средств передвижения. Нередко пострадавшими в таких инцидентах оказываются дети. Власти намерены навести в этом порядок, не ограничивая при этом использование самокатов.

Ликсутов отметил, что электросамокаты, движущиеся со скоростью свыше 25 км/ч, представляют опасность как для пешеходов, так и для самих пользователей. Ведь последние, в отличие от мотоциклистов, не используют никаких средств защиты.

При езде на самокате в пешеходной зоне, по его словам, нельзя разгоняться быстрее скорости потока. Прокатным самокатам ограничат скорость до 15 км/ч. Столичные власти уже договорились об этом с основными компаниями, которые занимаются арендой самокатов. В настоящее время скоростное ограничение уже действует более чем в 50 зонах.

Ликсутов добавил , что в случае передвижения электросамокатов по проезжей части, они будут попадать в сферу регулирования ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Совете по правам человека при президенте РФ предложили оснастить электросамокаты номерами, ограничить скорость их передвижения в зависимости от возраста водителя и причислить к источникам повышенной опасности, а также внести их в правила дорожного движения.