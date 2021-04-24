Власти Москвы обвинили Водонаеву во лжи после жалоб на врачей

https://static.news.ru/photo/c7fd20d6-a51f-11eb-8361-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители департамента здравоохранения Москвы в беседе с 5-tv.ru заявили, что жалобы телеведущей Алёны Водонаевой на халатное отношение врачей Городской клинической больницы имени Виноградова не соответствуют действительности.

Согласно данным департамента, обвинения экс-участницы «Дома-2» являются ложными, так как персонал медучреждения делал обходы пациентов по графику. Кроме того, она могла вызвать специалиста с помощью дежурной кнопки.

Представитель ведомства также сообщил, что пока Водонаева находилась в реанимации, врач всегда находился рядом с ней. После перевода в отделение неврологии ни одной жалобы от пациентки не поступило.

В течение дня палату посещали лечащий врач, невролог и заведующий неврологическим отделением, что подтверждается камерами видеонаблюдения, установленными в коридоре. Также неверно заявление об отсутствии рекомендаций при выписке. Необходимые рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению указаны в выписном эпикризе, — подчеркнул он.

В департаменте считают, что все необходимые диагностические исследования и лечебные процедуры были предоставлены ведущей в полном объёме.

Ранее Алёна Водонаева рассказала, что её самочувствие ухудшилось после перенесённого микроинсульта. Как предположила селебрити в Instagram, такая реакция может быть связана с индивидуальной непереносимостью препарата. Ведущая также заявила, что ни один врач не пришёл проведать её после случившегося.