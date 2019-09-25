https://static.news.ru/photo/d53ec822-dfa9-11e9-a598-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Власти Москвы обещают в ближайшие четыре года построить почти 50 станций метро. Кроме Большой кольцевой линии, к запуску готовятся и другие ветки.

К 2023 году основной массив программы строительства метро мы сумеем реализовать, хотя это, конечно, сверхамбициозная задача. С учётом центральных диаметров, МЦК, подземного метро всего в системе метрополитена будет около тысячи километров. А мы начинали с 300, — цитирует « Комсомольская правда » мэра Москвы Сергея Собянина.

Как выяснила газета, в ближайшие годы в Москве будет построена Коммунарская линия, которая пойдёт от станции «Севастопольский проспект» до Троицка. Глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что на ней разместят 16 станций. Она будет связана пересадками с тремя другими ветками.

Коммунарская линия фактически станет дублёром южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской веток, разгрузив их. Особенно выиграют пассажиры «оранжевой» линии, так как станция «Тёплый Стан» перестанет быть главным пересадочным узлом на метро для жителей Новой Москвы, — сообщил Бочкарёв.

В настоящее время ведётся разработка проекта планировки для Бирюлёвской линии, которая пройдёт в Новую Москву от строящейся станции «Кленовый бульвар» БКЛ через Бирюлёво Западное и Бирюлёво Восточное. На ней появятся 17 станций и электродепо. Сдать новую ветку планируется к 2025 году.

Также в планах властей Москвы открытие второго участка Некрасовской линии, состоящей из четырёх станций — от «Нижегородской» до «Косино». Данный проект выходит на финишную прямую.

Станция «Авиамоторная» БКЛ будет эксплуатироваться как часть Некрасовской ветки до ввода БКЛ, от которой поезда поедут в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка.

В этом году начнётся строительство метро от станции «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии до аэропорта «Внуково». Все работы должны быть завершены в ближайшие два-три года.

Как писал News.ru, ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что подземный вестибюль между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк» могут ввести в эксплуатацию в конце будущего года.