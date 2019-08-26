Мэрия Москвы не согласовала шествие оппозиции, которое было заявлено на 3 сентября. Активисты протестного движения, выступающие за честные и свободные выборы, намеревались пройти от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара.
Столичные власти объяснили это тем, что в этот день запланировано «большое количество мероприятий», посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом, передаёт «
В мэрии также посчитали, что шествие создаст помехи для пешеходов: там уверены, что маршрут следования не сможет вместить 30 тысяч анонсированных участников.
Нам просто запретили, даже без альтернативной площадки и при полном отсутствии разумных аргументов, — заявила помощница главы Партии перемен Эльвира Вихарева.
Согласно закону о проведении публичных мероприятий, мэрия не может отказать в заявке, не предложив альтернативной площадки.
Ранее, как писал News.ru, власти не согласовали заявки на акции 31 августа. Все мероприятия оппозиции также были заявлены как поддержка требований о допуске к выборам независимых претендентов на депутатские места в Мосгордуме и об освобождении из-под стражи участников протестных акций.