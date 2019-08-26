https://static.news.ru/photo/522e9c44-c7d7-11e9-a930-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мэрия Москвы не согласовала шествие оппозиции, которое было заявлено на 3 сентября. Активисты протестного движения, выступающие за честные и свободные выборы, намеревались пройти от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара.

Столичные власти объяснили это тем, что в этот день запланировано «большое количество мероприятий», посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом, передаёт « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу лидера Партии перемен Дмитрия Гудкова.

В мэрии также посчитали, что шествие создаст помехи для пешеходов: там уверены, что маршрут следования не сможет вместить 30 тысяч анонсированных участников.

Нам просто запретили, даже без альтернативной площадки и при полном отсутствии разумных аргументов, — заявила помощница главы Партии перемен Эльвира Вихарева.

Согласно закону о проведении публичных мероприятий, мэрия не может отказать в заявке, не предложив альтернативной площадки.

Ранее, как писал News.ru, власти не согласовали заявки на акции 31 августа. Все мероприятия оппозиции также были заявлены как поддержка требований о допуске к выборам независимых претендентов на депутатские места в Мосгордуме и об освобождении из-под стражи участников протестных акций.