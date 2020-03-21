Московский метрополитен не будет закрываться в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
Метро вообще невозможно остановить. Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если мы остановим метро, потом полгода будем восстанавливать, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Как сообщает в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, число поездок в метро и на МЦК стало меньше на 30%, а по студенческим и школьным проездным — на 60%. Поездки в электричках уменьшились на 10%, в такси и с привлечением каршеринга — на 10–15%.
Как ранее писал NEWS.ru, работники столичного метрополитена начали дезинфицировать тоннели. Также они обрабатывают административные помещения и другие зоны.
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