https://static.news.ru/photo/e284224a-6c01-11ea-8e67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский метрополитен не будет закрываться в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Метро вообще невозможно остановить. Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если мы остановим метро, потом полгода будем восстанавливать, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщает в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, число поездок в метро и на МЦК стало меньше на 30%, а по студенческим и школьным проездным — на 60%. Поездки в электричках уменьшились на 10%, в такси и с привлечением каршеринга — на 10–15%.

Как ранее писал NEWS.ru, работники столичного метрополитена начали дезинфицировать тоннели. Также они обрабатывают административные помещения и другие зоны.