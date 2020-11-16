Власти Москвы не собираются оставлять школьников на удалёнке

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Власти Москвы не собираются оставлять школьников на дистанционном обучении. Об этом заявил глава департамента образования и науки столицы Александр Молотков.

По словам чиновника, все проекты предпрофессионального образования и все проекты, связанные с воспитанием, будут продлены.

Все проекты, связанные с поддержкой классных руководителей, с созданием насыщенной социокультурной среды в каждой школе, безусловно, будут продолжаться. Эти проекты невозможны будут без одного присутствия ребят, — цитирует РИА Новости Молоткова, выступившего на заседании комиссии Мосгордумы по образованию.

Он подчеркнул, что это является ещё одним доказательством того, что у властей «нет никаких тайных планов оставить детей на дистанционке».

Глава департамента подчеркнул, что дистанционный формат обучения — это вынужденная мера. Он выразил надежду, что она скоро закончится.

В Москве после окончания осенних каникул ученики 1–5-х классов вернулись к очному обучению в школы, а ученики 6–11-х классов перешли на дистанционный формат.

Ранее главврач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что москвичи должны с терпением относиться к дистанционному обучению своих детей, которые учатся в старших классах. Это необходимо для снижения уровня заболеваемости коронавирусом. Он отметил, что понимает негативные эмоции родителей, но другого выхода сейчас нет. Как напомнил врач, дети — это «немые переносчики» COVID и заражают всех вокруг абсолютно незаметно. Школьная удалёнка как раз и направлена на то, чтобы помочь снизить риск.

При этом процент заражения коронавирусом от детей вовсе не маленький. 13 ноября руководитель Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева сообщила, что около 17% заболевших дома заразились от инфицированных детей. По её словам, врачи исследовали 280 случаев. Андреева подчеркнула, что такие данные дают основание переводить школьников на дистанционное обучение. Оно необходимо для того, чтобы обезопасить не только здоровье детей, но и совместно проживающих с ними пожилых родственников, родителей и учителей, писал NEWS.ru.