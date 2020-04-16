Власти Москвы не планируют вводить продуктовые карточки

https://static.news.ru/photo/a1ffdbac-7fb0-11ea-81c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичное руководство не рассматривает возможность введения в Москве карточек на продукты, так как спрос на продовольственные товары стабилизировался.

Сообщается также, что введение пропускного режима с 15 апреля не повлияло на поставки продовольствия. Существующих запасов еды в столице хватит на 30–45 дней.

По жизни надо быть готовым ко всему, но пока эта мера (введение продуктовых карточек. — NEWS.ru) не рассматривается, и, собственно говоря, мы не видим причин для её применения, потому что вся продуктовая сеть магазинов работает стабильно, — рассказал в эфире «Эха Москвы» руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Как писал NEWS.ru ранее, жители России сообщили об изменениях в питании во время режима самоизоляции. Больше половины (56%) рассказали, что готовят дома, а 43% россиян заметили рост расходов на продукты.