Московские власти не рассматривают вопрос о полном закрытии заведений общественного питания, торговых центров и киосков в связи с распространением коронавируса, сообщил руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
По его словам, сейчас руководству торговых центров рекомендовано закрыть ряд зон, в числе которых — игровые площадки, фитнес-клубы и некоторые кинотеатры. Он добавил, что пока не планируется рекомендовать торговым центрам и владельцам киосков в целом приостановить работу,
Ранее NEWS.ru писал, что полицейские задержали в Москве женщину, которая недавно вернулась из Италии. Она предпочла не соблюдать режим самоизоляции и отправилась в маникюрный салон.
В Москве с 21 марта до 12 апреля государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования закрылись на карантин из-за коронавируса. Студенты колледжей перешли на дистанционный режим обучения.
В России к 24 марта было выявлено 438 случаев заражения COVID-19. Большинство из них приходятся на Москву (262). 17 человек выздоровели.
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