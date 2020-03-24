https://static.news.ru/photo/7c7396d8-6dbf-11ea-8af0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские власти не рассматривают вопрос о полном закрытии заведений общественного питания, торговых центров и киосков в связи с распространением коронавируса, сообщил руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, сейчас руководству торговых центров рекомендовано закрыть ряд зон, в числе которых — игровые площадки, фитнес-клубы и некоторые кинотеатры. Он добавил, что пока не планируется рекомендовать торговым центрам и владельцам киосков в целом приостановить работу, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские задержали в Москве женщину, которая недавно вернулась из Италии. Она предпочла не соблюдать режим самоизоляции и отправилась в маникюрный салон.

В Москве с 21 марта до 12 апреля государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования закрылись на карантин из-за коронавируса. Студенты колледжей перешли на дистанционный режим обучения.

В России к 24 марта было выявлено 438 случаев заражения COVID-19. Большинство из них приходятся на Москву (262). 17 человек выздоровели.