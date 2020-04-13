Власти Москвы не намерены ограничивать поездки в другие регионы

https://static.news.ru/photo/a2074352-7dbb-11ea-9f80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы не намерены запрещать поездки в другие регионы России. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. По его словам, решение об ограничении передвижения может быть принято только на федеральном уровне.

Конечно, нет. Такие поездки мы не вправе запрещать. Если и будет ухудшаться ситуация, то, скорее всего, общефедеральное решение должно быть, — заявил политик.

Он добавил, что на сегодняшний день в Москве и Подмосковье введена система пропусков, которые одинаково работают и в столице, и в области, передаёт РИА Новости.

То есть здесь никаких проблем. Если вы получали нормально пропуск, не повелись на предложения мошенников, а сейчас много такой информации ходит, то проблем никаких не будет, — подчеркнул Данчиков.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр столицы Сергей Собянин объявил о постепенном введении пропускного режима в мегаполисе. Всего предусмотрено три этапа различных ограничений.