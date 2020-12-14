Власти Москвы не исключили банкротство 50% столичных фитнес-клубов

https://static.news.ru/photo/d769fe58-3e14-11eb-927b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Половина фитнес-клубов Москвы может обанкротиться к концу 2020 года или к первому кварталу 2021 года из-за существующих ограничений по COVID-19, заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей Татьяна Минеева в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы.

По её словам, во время приостановки работы весной обанкротилось 15-20% фитнес-клубов. К осени падение выручки заведений составило от 40 до 50%.

Если эта динамика сохранится, то на конец 2020 года — первый квартал 2021 года обанкротится 50% фитнес-клубов, — отметила Минеева, слова которой приводит «Интерфакс».

Она также добавила, что общее падение отрасли фитнес-индустрии составило 35%. Представители отрасли просят власти предоставить целевые субсидии для оплаты задолженностей и выступают за снижение налогов и взносов.

Тренажёрные залы и бассейны в Москве были закрыты с конца марта 2020 года. Заведения смогли возобновить работу лишь 23 июня. В клубах должны соблюдаться ограничения, такие как социальное дистанцирование.

Медики выявили в РФ 27 328 случаев COVID-19 за последние сутки в 84 регионах. За всё время пандемии заразились 2 681 256 граждан. Из них скончался 47 391 (450 за минувшие 24 часа), выздоровели 2 124 797 (18 562).

Количество активных случаев — 509 068. Из московских больниц после исцеления от COVID-19 выписали 4932 пациента. Всего в столице за время пандемии поправились 534,5 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что регулярные спортивные тренировки помогают перенести коронавирус легче, рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва со ссылкой на исследование «Фитнес vs Corona».