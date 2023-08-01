Власти Москвы не должны замалчивать очевидное после новых атак БПЛА 1 августа в башню «Москва-Сити» врезался очередной дрон

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Украинские беспилотники продолжают лететь к Москве, попадая под воздействием работы наших РЭБ в высотки «Москва-Сити», играющие роль своеобразных дроноотводов. А потому остается только гадать, на какие цели их направляли изначально. Стало общим местом объяснять такие воздушные интервенции неудачами ВСУ на фронте, желанием хоть как-то перебить глобальную информационную повестку. Однако у этой проблемы есть и иные аспекты.

Боевые действия практически у порога

Атаки беспилотников на Москву, начавшиеся еще 30 мая, становятся все более системными. Четыре подлета были в июле, и вот дебютное нападение августа, с которым у москвичей и так традиционно связаны неприятные исторические ассоциации. Месяц начался с разбитого высотного фасада важного министерства. Понятно, что в основном подавляемые нападения разрушают иллюзию спокойной столичной жизни, лишний раз напоминают москвичам о том, что современные войны с использованием новых типов вооружений практически не имеют границ. Как бы кто не хотел абстрагироваться от далеких боев, уйти в свою «раковину».

Хорошо, что пока каникулы в школах и институтах, а многие горожане на дачах или в отпусках. Наше короткое лето обычно расслабляет российский социум. Но впереди финал столичной избирательной кампании и голосование за кандидатуру главы города. И пусть проходит эта кампания явно вяло и носит характер скорее референдума о доверии действующему мэру. Но сам факт важного политического действия не может не вдохновлять Киев на новые и, видимо, все более масштабные попытки ударов по городу с помощью хищных «птичек».

Учитывая, что для команды Зеленского важны символы. Ясно, что Киев негодует по поводу проведения местных выборов и на новых российских территориях. А потому мирные города и села в эти дни подвергнутся особо циничным нападениям и обстрелам. Но Москва остается привилегированной целью.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити»

Террором москвичей не напугать

Конечно, сверхзадача киевских стратегов — посеять в столице недоверие к власти, которая-де не может их защитить. Однако уж кто-кто, а москвичи не раз переживали мощные террористические атаки еще в 90-х и начале нулевых. Как показал опыт, сопротивление жестокости террористов сплотило население, избавило его от излишних иллюзий. И теперь в каждом городском автобусе есть памятка об обращении с оставленными потенциально опасными предметами. Не исключено, что пришло время начать разговор о правильной реакции населения на возможный прорыв дронов.

В конце концов необходимо уметь и оптимально реагировать на такие нападения, и правильно идентифицировать БПЛА. А так постоянно поступают десятки звонков о якобы замеченных беспилотниках, за которые принимают то чайку, то пролетевший по шоссе стрекочущий мопед. Вот сегодня панику вызвал звук взорвавшегося в квартире на Тверской улице духового шкафа.

Так что памятка о поведении населения при обнаружении дрона может стать просто полиграфическим хитом. И тут не следует чего-то стесняться или что-то замалчивать. От новой реальности все равно не спрятаться. Как это было и 20 лет назад.

Новый пояс ПРО

Москва всегда считалась надежно защищенной от вражеских воздушных нападений. Недаром еще по советско-американскому договору о ПРО от 1972 года размещение противоракетных систем у нас было оговорено именно вокруг Москвы. С тех пор средства перехвата разного типа ракет только совершенствовались. Однако теперь встал вопрос о появлении вокруг Белокаменной принципиально нового эшелонированного защитного пояса, состоящего из систем РЭБ. А может, и из новых лазерных систем поражения.

Эти системы и так достаточно эффективно действуют, нейтрализуя прилеты небольшого числа дронов. Но ведь их количество и качество может быть увеличено. Особенно в сентябре, когда в полной мере восстановится столичный ритм жизни и откроются избирательные участки, которые будут работать три дня. Вряд ли Киев откажется от соблазна нанести массированный удар в этот период.