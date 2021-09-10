Власти Москвы не будут вводить ограничения на посещение театров

Власти столицы не намерены вводить систему QR-кодов в театрах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента культуры Москвы Александра Кибовского.

Он выразил надежду на то, что действующих в столице мер против распространения коронавируса будет достаточно и в дальнейшем. Сейчас они позволяют вести, хоть ограниченно, культурно-творческую жизнь во всех направлениях.

Мы начали сезон театральный, и в наших учреждениях культуры при существующих мерах, ограничениях сегодня они признаются достаточными, — сказал чиновник.

Глава департамента добавил, что существующие ограничения действуют довольно долгое время, поэтому есть понимание, как вести маркетинговую деятельность в том, что касается театров и кинозалов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве является одной из лучших среди регионов России. Он отметил, что столица старается проходить всплески заболеваемости с минимальными ограничениями и усиливать их в ближайшее время не планируется.