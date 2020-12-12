Власти Москвы назвали условие отмены ограничений по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/c230572a-3dfc-11eb-8f05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Падение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) позволит постепенно отменять ограничения в Москве, рассказал журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он отметил, что вакцинация поможет только ускорить данный процесс.

По его словам, в мегаполисе ждут от отечественных производителей старт массового выпуска препарата в ближайшие 1-2 месяца. Руководство города планирует к концу 2020 года закончить реализацию проекта по созданию завода по выпуску вещества на территории технополиса в Москве, передаёт РИА Новости. Он отметил, что мощность предприятия позволит создавать 10 млн доз в месяц.

Как только будет снижаться количество заболевающих [COVID-19] и госпитализированных, мы потихонечку небольшие ограничения, которые есть, будем отменять, — рассказал Ефимов.

Власти Москвы в целях тестирования механизма массовой вакцинации с 4 декабря открыли электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб. С 5 декабря началась работа прививочных пунктов.

В период новогодних праздников комендантский час в столице вводить не планируется, продажу алкоголя ограничивать не будут, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник также сообщил, что московские гостиницы, несмотря на меры на фоне пандемии, заполнены уже наполовину. Иностранных туристов, по его словам, в столице сейчас практически нет.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы готовы ужесточить ограничительные меры в городе для сдерживания коронавируса только в том случае, если система здравоохранения не будет справляться с притоком новых пациентов, заявил Сергей Собянин. При этом он отметил, что у Москвы ещё остаётся «большой запас прочности» в борьбе с пандемией коронавируса.