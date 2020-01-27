https://static.news.ru/photo/e3db29f6-40f8-11ea-81c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предложения по графику переселения жителей столицы в рамках программы реновации могут быть подготовлены летом 2020 года, заявила заместитель мэра по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв.

По его словам, для публикации этапов и сроков выполнения программы нужны утверждённые проекты планировок кварталов, которые разрабатывают в Москомархитектуре.

В настоящее время все 89 проектов, которые планируется реализовать в рамках программы, разработаны. Из них 59 уже прошли публичные слушания, а остальные будут обсуждаться с жителями в начале 2020 года, — рассказал он.

Бочкарёв отметил, что после слушаний проекты будут доработаны с учётом предложений граждан, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что вице-премьер Марат Хуснуллин считает возможным и необходимым распространить московский опыт реновации жилья на всю страну. Будучи заместителем мэра столицы, он курировал эту программу.