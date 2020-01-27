Предложения по графику переселения жителей столицы в рамках программы реновации могут быть подготовлены летом 2020 года, заявила заместитель мэра по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв.
По его словам, для публикации этапов и сроков выполнения программы нужны утверждённые проекты планировок кварталов, которые разрабатывают в Москомархитектуре.
В настоящее время все 89 проектов, которые планируется реализовать в рамках программы, разработаны. Из них 59 уже прошли публичные слушания, а остальные будут обсуждаться с жителями в начале 2020 года, — рассказал он.
Бочкарёв отметил, что после слушаний проекты будут доработаны с учётом предложений граждан,
Ранее NEWS.ru писал, что вице-премьер Марат Хуснуллин считает возможным и необходимым распространить московский опыт реновации жилья на всю страну. Будучи заместителем мэра столицы, он курировал эту программу.
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