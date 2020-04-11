Власти Москвы назвали причину ужесточения режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/99efc178-7bd9-11ea-8c8d-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Ракова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нарушение москвичами введённого из-за распространения коронавируса режима самоизоляции стало основной причиной ужесточения мер. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Тот сценарий, который начинает разворачиваться, не может у нас не вызывать тревогу. Если на первой нерабочей неделе граждане соблюдали режим самоизоляции — резко сократилось количество машин и людей в городе, то на второй неделе жители расслабились и начали пренебрегать правилами, — цитирует РИА Новости чиновника.

Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом ввёл ряд новых ограничений в городе. Например, с 13 по 19 апреля приостанавливается оказание услуг каршеринга. Кроме того, постепенно начнут вводить пропускной режим. А работа практически всех предприятий приостанавливается в связи с распространением коронавируса, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи.

В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.