Власти Москвы назвали адреса, где можно привиться вакциной «КовиВак»

Вакцина «КовиВак» вновь появилась в Москве. Столичные власти сообщили, что прививку этим препаратом можно сделать в 14 павильонах «Здоровая Москва» без предварительной записи. При этом количество вакцины в каждом пункте ограниченно (не более 850 доз), говорится на сайте мэра города.

«КовиВак» впервые стал доступен в Москве в начале июня, однако из‑за перебоев с поставками многие желающие не смогли им привиться. Сейчас разработка центра имени Чумакова поступила в пункты вакцинации, расположенные в зелёных зонах.

Москвичи выстроились в очередь за препаратом в Фестивальном парке и парке Горького, сквере у префектуры САО, Гончаровском парке, парке «Перовский», парке имени 850-летия Москвы и Дюссельдорфском парке. Кроме того, вакцину можно поставить в музее-заповеднике «Царицыно», ландшафтном заказнике «Тёплый Стан», а также сквере у культурного центра «Вдохновение» и парке 50-летия Октября.

Ранее глава центра имени Чумакова, где был создан препарат, Айдар Ишмухаметов заявил, что отечественная вакцина «КовиВак» эффективна против индийского штамма коронавируса «дельта». При этом он отметил, что пока нет вакцин, которые гарантировали бы пожизненную защиту от коронавируса. В связи с этим в период эпидемий необходимо ревакцинироваться раз в шесть-девять месяцев, а по достижении в стране коллективного иммунитета — один раз в год.

Глава центра Чумакова также рассказал, что «КовиВак» разработан по классической технологии и не имеет побочных эффектов. Им можно прививать детей, а также ревакцинироваться после других препаратов.