Власти Москвы направят 10 млрд рублей на вакцинацию от COVID-19 в 2021 году

https://static.news.ru/photo/1a6b6a00-1dbf-11eb-81e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы выделят в 2021 году из городского бюджета 10 млрд рублей на массовую вакцинацию населения от коронавируса.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе мэра и правительства столицы, всего в следующем году на профилактику инфекционных заболеваний планируется выделить 12,7 млрд рублей. Из этой суммы на массовую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции будет направлено 10 млрд рублей.

Ранее главный инфекционист Минздрава России профессор Владимир Чуланов рассказал, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа способна изменить ход пандемии. Также с её помощью можно повлиять на риски третьей волны COVID-19. По его словам, пока нельзя говорить о наступлении третьей волны коронавируса весной 2021 года. Для подобных размышлений учёные пока имеют недостаточно данных.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» (центр имени Гамалеи) была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцев. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

Вторая отечественная вакцина была зарегистрирована 14 октября. Речь идёт о препарате «ЭпиВакКорона» (новосибирский центр «Вектор»). Её производство также уже началось. На очереди — регистрация третьей вакцины, которую разработали в центре имени Чумакова.

По данным на 3 ноября, в РФ за 24 часа выявлены 18 648 новых случаев COVID-19 в 85 российских регионах. Общее число инфицированных достигло 1 673 686. Жертвами болезни стали 355 человек. В общей сложности зафиксированы 28 828 летальных исходов. За сутки выздоровел 15 331 человек. Всего за время пандемии от коронавируса вылечились 1 251 364 пациента, писал NEWS.ru.