СМИ рассказали о тотальном «отлове» граждан Китая, прибывших на территорию России в последние две недели. Столичное ГУ МВД РФ поручило своим сотрудникам проводить регулярные рейды по городу.
Как
По данным источника издания, китайцев привозят на принудительный карантин в реабилитационный центр для инвалидов «Царицыно». Однако недавно там отказались принимать иностранцев из-за того, что закончились места. Полицейские вынуждены были отправить китайцев обратно в отделение, теперь им грозит депортация на родину.
Ранее NEWS.ru сообщал, что мэр столицы Сергей Собянин обосновал проверки китайцев в московском транспорте профилактикой коронавируса. Глава города призвал китайского посла повлиять на соотечественников, которые нарушают режим изоляции.
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