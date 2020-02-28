https://static.news.ru/photo/2951b524-5a3d-11ea-b32a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

СМИ рассказали о тотальном «отлове» граждан Китая, прибывших на территорию России в последние две недели. Столичное ГУ МВД РФ поручило своим сотрудникам проводить регулярные рейды по городу.

Как пишет LIFE SHOT, правоохранителям даже составили специальную инструкцию, как необходимо действовать при обнаружении гражданина КНР.

По данным источника издания, китайцев привозят на принудительный карантин в реабилитационный центр для инвалидов «Царицыно». Однако недавно там отказались принимать иностранцев из-за того, что закончились места. Полицейские вынуждены были отправить китайцев обратно в отделение, теперь им грозит депортация на родину.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мэр столицы Сергей Собянин обосновал проверки китайцев в московском транспорте профилактикой коронавируса. Глава города призвал китайского посла повлиять на соотечественников, которые нарушают режим изоляции.