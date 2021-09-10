Власти Москвы исключили масштабное распознавание лиц в школах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов после жалобы школьницы на график маршруток решил его проверить и сам не дождался транспорта. Осипов простоял один час на конечной остановке маршрута № 35. Об этом он сообщил в своём Instagram.

Во время «Прямого разговора» школьница Эвелина пожаловалась губернатору, что каждое утро перед школой приходится по полчаса мёрзнуть на остановке. Губернатор после эфира в 21:00 отправился на конечную остановку 35-го маршрута,...