Власти Москвы исключили масштабное распознавание лиц в школах
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
09:56, 13 сентября 2021
Анастасия РаковаФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Власти не планируют вводить пропускную систему с помощью распознавания лиц во всех московских школах. Она возможна как эксперимент по согласию родителей в некоторых учебных заведениях. Об этом сообщила для ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Никакой масштабной системы распознавания лиц при проходе в школу внедрять мы не планируем. В отдельных школьных зданиях могут быть эксперименты, когда наряду с проходом по картам или браслетам, которые используются во всех зданиях, могут быть введены дополнительные системы прохода через распознавание лиц, — рассказала Ракова.
Она уточнила, что подобные эксперименты возможны только по желанию и согласию родителей школьников.
Ранее в Минтрансе сообщили, что биометрия будет применяться на всех общественных видах транспорта уже к 2024 году. Она станет своеобразным аналогом паспорта, по которому можно будет оплатить проезд. Оплата будет происходить после сканирования лица и идентификации пассажира.