Названы сроки возможного введения масочного режима в Москве

https://static.news.ru/photo/9c481acc-8f9a-11ea-8024-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей Москвы могут обязать носить медицинские маски в общественных местах. Без соответствующих средств защиты граждане не смогут воспользоваться общественным транспортом.

Как стало известно «Коммерсанту», появляться без масок будет запрещено в больницах, магазинах и аптеках. Источники издания сообщили, что масочный режим в столице могут ввести уже с 12 мая. Эту возможность мэр Сергей Собянин обсуждал с главами регионов.

По некоторым данным, масочный режим будет действовать два месяца, и это при условии, что заболеваемость будет оставаться прежней или упадёт до минимальных значений. Отмечается, что окончательного решения о введении масочного режима в Москве пока нет.

Ранее NEWS.ru писал, что масочный режим планируют ввести власти Псковской области. Кроме того, жителям региона запретят выходить из дома без перчаток.