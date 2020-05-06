Названы сроки возможного введения масочного режима в Москве

Жителей Москвы могут обязать носить медицинские маски в общественных местах. Без соответствующих средств защиты граждане не смогут воспользоваться общественным транспортом.
Как
По некоторым данным, масочный режим будет действовать два месяца, и это при условии, что заболеваемость будет оставаться прежней или упадёт до минимальных значений. Отмечается, что окончательного решения о введении масочного режима в Москве пока нет.
Ранее NEWS.ru писал, что масочный режим планируют ввести власти Псковской области. Кроме того, жителям региона запретят выходить из дома без перчаток.
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