Власти Москвы готовы купить роботов для уборки транспорта

https://static.news.ru/photo/2ae9036a-9f5c-11ea-9f0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период пандемии коронавируса московский общественный транспорт стали чаще мыть и обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил о готовности привлечь для дезинфекции подвижного состава специальных роботов, как только они появятся.

Если таких роботов будут производить массово и они будут помогать убирать подвижной состав, причём эффективно, мы с удовольствием их купим, — заявил интернет-журналу «Нож» Ликсутов.

Он пояснил, что столичные власти следят за новинками в этой отрасли, но когда пытаются узнать о них подробнее, часто оказывается, что созданы пока только демонстрационные модели роботов.

Ликсутов также рассказал, что в рамках борьбы с распространением коронавируса столичный транспортный комплекс в начале пандемии закупил порядка 30 тыс. индивидуальных антисептиков, 800 тыс. пар перчаток, масок и большую партию специальных дезинфицирующих средств для обработки подвижного состава и всей инфраструктуры с запасом на два месяца. Стали чаще обрабатывать поверхности, особенно те, которых касаются люди: поручни, кнопки на автоматах по продаже билетов, кассовые зоны. Обработке подлежат также транспортные карты и деньги, попадающие в руки кассиров метро.

В среднем в день мы стали убираться где-то в 2 раза, а где-то в 12–15 раз чаще — зависит от ситуации, — подчеркнул Ликсутов.

Как писал NEWS.ru, в Московском метрополитене и на Московских центральных диаметрах открыли двери во всех вестибюлях станций. Это сделано для снижения рисков заражения коронавирусом. Так, по словам заммэра столицы Максима Ликсутова, пассажирам не придётся лишний раз трогать поверхности и им будет легче соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, данная мера также позволит увеличить воздухообмен и улучшить естественную вентиляцию на станциях. Помимо этого, в метро и МЦД проходит регулярная дезинфекция, оборудованы санитайзеры для рук. Проезд возможен только по пропускам, привязанным к картам «Тройка», «Стрелка» или к социальным картам жителя.