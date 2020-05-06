Власти Москвы будут закрывать предприятия за несоблюдение санитарных норм

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Депутат Госдумы, член комитета по аграрным вопросам Светлана Максимова заразилась COVID-19 и в настоящее время госпитализирована. Об этом в своём Telegram-канале сообщила советник председателя нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова.

Она отметила, что депутат проходит лечение не в лучших платных клиниках или ЦКБ столицы, а в обычной больнице в Твери. Ранее NEWS.ru писал, что из больницы выписался депутат Леонид Калашников....