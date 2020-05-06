Власти Москвы будут закрывать предприятия за несоблюдение санитарных норм

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об обязанности предприятий, которые откроются после 12 мая, соблюдать санитарные нормы. По его словам, при нарушении требований организации будут закрывать.
Он отметил, что власти будут серьёзно контролировать соблюдение санитарно-гигиенических правил,
Надо более жёстко компенсировать режим, связанный и с самоизоляцией, и с санитарно-защитными мерами, в том числе и в первую очередь на тех предприятиях, которым разрешено работать, мы будем строго контролировать, — подчеркнул политик.
Ранее, как писал NEWS.ru, Собянин рассказал об ослаблении введённых из-за коронавируса мер. По его словам, в городе возобновят работу промышленные предприятия и стройки.
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