Власти могут запретить курение кальянов и электронных сигарет в коммуналках

Депутаты Госдумы внесли поправки в законопроект «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Согласно новой версии документа, гражданам запретят курение табака, кальянов и электронных сигарет в коммунальных квартирах.
Также к табаку приравняют всю никотиносодержащую продукцию. В частности, речь идёт о снюсе, насвае, никпэках и прочем. На них также будут распространяться ограничения. Название данной статьи будет дополнено запретом на «потребление никотиносодержащей продукции»,
Инициативу выдвинули депутаты из партии «Единая Россия» Андрей Исаев, Сергей Боярский, Дмитрий Морозов. Её поддержали и сенатор Валерий Рязанский вместе с секретарём генсовета Андреем Турчаком. Поправки были выдвинуты ко второму чтению. Оно состоится 21 июля 2020 года. Помимо этого, законопроект содержит нормы о регулировании продажи, рекламы и запретов вышеуказанной продукции.
Ранее инициативу на запрет курения в кухнях и туалетах коммуналок одобрил Минздрав. По словам представителей ведомства, мера нацелена на защиту прав граждан, в том числе детей и стариков.
Как информировал NEWS.ru, в мае 2020 года сенаторы предложили кабмину повысить возраст покупки алкоголя. В настоящее время вопрос здоровья нации имеет особую актуальность, подчеркнули они.
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