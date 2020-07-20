Власти могут запретить курение кальянов и электронных сигарет в коммуналках

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Депутаты Госдумы внесли поправки в законопроект «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Согласно новой версии документа, гражданам запретят курение табака, кальянов и электронных сигарет в коммунальных квартирах.

Также к табаку приравняют всю никотиносодержащую продукцию. В частности, речь идёт о снюсе, насвае, никпэках и прочем. На них также будут распространяться ограничения. Название данной статьи будет дополнено запретом на «потребление никотиносодержащей продукции», пишет «Интерфакс».

Инициативу выдвинули депутаты из партии «Единая Россия» Андрей Исаев, Сергей Боярский, Дмитрий Морозов. Её поддержали и сенатор Валерий Рязанский вместе с секретарём генсовета Андреем Турчаком. Поправки были выдвинуты ко второму чтению. Оно состоится 21 июля 2020 года. Помимо этого, законопроект содержит нормы о регулировании продажи, рекламы и запретов вышеуказанной продукции.

Ранее инициативу на запрет курения в кухнях и туалетах коммуналок одобрил Минздрав. По словам представителей ведомства, мера нацелена на защиту прав граждан, в том числе детей и стариков.

Как информировал NEWS.ru, в мае 2020 года сенаторы предложили кабмину повысить возраст покупки алкоголя. В настоящее время вопрос здоровья нации имеет особую актуальность, подчеркнули они.