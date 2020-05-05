Власти могут перенести ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/73455b40-8ec2-11ea-a898-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о возможном переносе сроков сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Соответствующее решение может быть принято после 12 мая.

Оно зависит от будущей ситуации, отметил чиновник в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что проведение тестирования возможно только тогда, когда это безопасно для детей.

Пока решение состоит в следующем: что экзамены проводить с 8 июня. Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же в зависимости от той ситуации, которая будет, — подчеркнул глава ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство образования и науки России считает разговоры об отмене ЕГЭ в 2020 году преждевременными. Причиной отмены называлась пандемия коронавируса. Решения по этому поводу пока нет, заявил замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук.