«Власти могут это сделать»: блогер Wylsacom о возможной блокировке YouTube

Блогер Валентин Петухов, который ведёт на YouTube канал Wylsacom о мобильных технологиях, заявил, что готов к блокировке видеохостинга в России. При этом он считает, что сейчас Роскомнадзор действительно способен это сделать, передаёт «ФедералПресс».

Петухов рассказал, что у его проекта есть сайт и приложение, так что в случае блокировки YouTube он продолжит работу. По его словам, блогеры в любом случае найдут новые площадки, даже если они будут непривычными и неудобными.

При этом он надеется, что полной блокировки всё-таки не будет, а регулятор, например, только замедлит ресурс. Хотя у Роскомнадзора есть возможности полностью перекрыть к нему доступ.

Я думаю, что российские власти могут это сделать. Сейчас Роскомнадзор — это совсем не та структура, которая пыталась блокировать Telegram несколько лет назад. Сейчас у них есть технические ресурсы это реализовать, — сказал Wylsacom.

Ранее Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube в России, если сервис не снимет ограничения с каналов RT, которые были удалены. Как сказано в сообщении ведомства, эти действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации.