Режим повышенной готовности для органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций вводится в Подмосковье. Он начнёт действовать с 00 часов 13 марта.
На территории области запрещается проведение массовых мероприятий, численность участников который превышает пять тысяч человек. Организаторам мероприятий с числом участников меньше установленного порога, власти рекомендуют воздержаться от их проведения.
Работодателям региона рекомендуется перевести сотрудников на дистанционную работу, а также оказывать им содействие в обеспечении режима самоизоляции на дому.
В постановлении,
Ранее NEWS.ru писал, что после выявления в Подмосковье двух случаев заражения коронавирусом власти ввели новые меры профилактики в школах. Учащимся будут измерять температуру на входе в школу для выявления не только коронавируса, но и ОРВИ.
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