https://static.news.ru/photo/ddb43398-646f-11ea-8469-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Режим повышенной готовности для органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций вводится в Подмосковье. Он начнёт действовать с 00 часов 13 марта.

На территории области запрещается проведение массовых мероприятий, численность участников который превышает пять тысяч человек. Организаторам мероприятий с числом участников меньше установленного порога, власти рекомендуют воздержаться от их проведения.

Работодателям региона рекомендуется перевести сотрудников на дистанционную работу, а также оказывать им содействие в обеспечении режима самоизоляции на дому.

В постановлении, подписанном губернатором Андреем Воробьёвым, министерствам и ведомствам поручено вести мониторинг распространения коронавируса, обеспечить круглосуточную работу «горячей линии» для граждан, а также организовать комплекс противоэпидемических мероприятий при получении положительных или сомнительных результатов исследований на коронавирус.

Ранее NEWS.ru писал, что после выявления в Подмосковье двух случаев заражения коронавирусом власти ввели новые меры профилактики в школах. Учащимся будут измерять температуру на входе в школу для выявления не только коронавируса, но и ОРВИ.