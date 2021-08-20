Глава центра Гамалеи рассказал о преимуществах «Спутника V» и AstraZeneca

Аденовирусные вакцины, такие как «Спутник V» и AstraZeneca, лучше симулируют инфекцию, что способствует появлению защитных антител с большим разнообразием, чем при использовании других вакцин. Об этом рассказал директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передаёт РИА Новости.

Аденовирусные вакцины более полноценно симулируют процесс инфекции, в результате вызывая более сильный клеточный иммунитет, включая формирование клеток памяти, — подчеркнул он.

Это позволяет таким препаратам, в том числе «Спутнику V», успешно нейтрализовать новые штаммы COVID-19, включая «дельта»-вариант.

Ранее учёные Медицинского института им. Березина Сергея с сотрудникам Европейского университета, Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова и Тарусской больницы исследовали эффективность защиты «Спутника V» от тяжёлого течения болезни.

Вакцинация двумя компонентами «Спутником V» почти в пять раз понижала вероятность тяжёлого поражения лёгких. Таковым считается объём поражения по КТ больше 50%. А вот из тех, у кого поражение лёгких превысило 75%, никто не был вакцинирован. Учёные исследовали почти 14 тыс. пациентов.