Власти Магнитогорска подарили ветеранам просроченные консервы

https://static.news.ru/photo/448f267a-7b2e-11ea-8e6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

99-летняя труженица тыла из Магнитогорска получила подарки к 75-летию Победы от местных властей. В наборе были просроченные на два-четыре года консервы и чай, произведённый шесть лет назад.

Кроме того, ей вручили медаль, которую она не смогла получить на официальном приёме у городского главы, рассказала её родственница.

Мне бы очень хотелось посмотреть в глаза тем людям, которые отвечают за качество этого подарка. Она отдельно от нас живёт, в среду пришли и это всё увидели, — передаёт «Подъём».

К подарку приложили поздравительную бумагу, подписанную депутатом законодательного собрания региона. В мэрии отметили, что парламентарии приложили еду по собственной инициативе.

Они сейчас там на месте. Сейчас разберутся, извинятся. Извинимся в любом случае, это даже не обсуждается, — добавили там.

Ранее советник президента Антон Кобяков предложил российскому правительству не приглашать на парад Победы людей старше 65 лет, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны. Помимо этого, как писал NEWS.ru, из-за пандемии коронавируса Кремль и Министерство обороны рассматривают альтернативные сценарии проведения парада Победы. Один из них — перенос торжеств на более поздний срок.