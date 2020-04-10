Власти Магнитогорска подарили ветеранам просроченные консервы

99-летняя труженица тыла из Магнитогорска получила подарки к 75-летию Победы от местных властей. В наборе были просроченные на два-четыре года консервы и чай, произведённый шесть лет назад.
Кроме того, ей вручили медаль, которую она не смогла получить на официальном приёме у городского главы, рассказала её родственница.
Мне бы очень хотелось посмотреть в глаза тем людям, которые отвечают за качество этого подарка. Она отдельно от нас живёт, в среду пришли и это всё увидели, — передаёт «Подъём».
К подарку приложили поздравительную бумагу, подписанную депутатом законодательного собрания региона. В мэрии отметили, что парламентарии приложили еду по собственной инициативе.
Они сейчас там на месте. Сейчас разберутся, извинятся. Извинимся в любом случае, это даже не обсуждается, — добавили там.
Ранее советник президента Антон Кобяков предложил российскому правительству не приглашать на парад Победы людей старше 65 лет, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны. Помимо этого, как писал NEWS.ru, из-за пандемии коронавируса Кремль и Министерство обороны рассматривают альтернативные сценарии проведения парада Победы. Один из них — перенос торжеств на более поздний срок.