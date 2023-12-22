Власти ЛНР ответили на сообщения о плохом состоянии снятых с поезда детей «Mash на Донбассе»: власти отрицают ухудшение состояния снятых с поезда детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Луганской Народной Республики опровергли сообщения об ухудшении состояния школьников, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер, сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе» со ссылкой на заявление начальника управления образования Краснодонской администрации Елену Чигридову. По ее словам, состояние госпитализированных детей находится в пределах нормы.

Хуже им не стало, все в пределах нормы. Ни одного ребенка в реанимации нет. И рентген им никто не делал, рентген до 14 лет не положено делать. Им только проводят тестирование, и если у кого-то есть какие-то признаки ОРВИ или что-то еще, то проводят лечение. Но состояние ни у кого не ухудшилось, — заявила Чигридова.

При этом она добавила, что еще не всем заболевшим сделали тестирование, но уже на следующей неделе многих хотят отправить домой. Чиновница подчеркнула, что сейчас родители могут забрать тех детей, которые получили хорошие результаты анализов.

Заболевшие школьники возвращались на поезде в ЛНР из тюменского лагеря «Олимпийская Ребячка». Дети отдыхали там по специальной программе для школьников из Донбасса. Во время поездки им стало плохо: у 16 из 86 детей врачи выявили грипп типа А, у остальных — острую респираторную инфекцию. Всех госпитализировали в саратовскую больницу.

Информация об ухудшении состояния школьников появилась ранее в Telegram-каналах. Сообщалось, что некоторых детей отправили на рентген из-за сильного кашля.