Власти Кузбасса пообещали деньги пострадавшим при крушении самолёта

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Пострадавшие и семьи погибших при крушении самолёта в районе аэродрома Танай получат от властей Кемеровской области денежные выплаты. Об этом в местном правительстве рассказали журналистам ТАСС.

Материальная помощь будет оказана и семьям погибших, и пострадавшим, — пообещали власти.

При этом в сообщении не уточняются объёмы помощи, которую получат люди.

Авиакатастрофа произошла утром 19 июня в районе села Журавлёво в Промышленном районе Кемеровской области. Ранее сообщалось, что число жертв крушения самолёта Л-410 с парашютистами в Кузбассе увеличилось до девяти человек. По уточнённой пресс-службой правительства Кемеровской области информации, погибших четверо, ещё 15 получили травмы. Всего на борту находились 19 человек.

После случившегося ДОСААФ принял решение приостановить все полёты воздушных судов этого типа. По факту крушения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.