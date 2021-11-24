Власти Кургана заставили педагогов следить за детьми в соцсетях

В Курганской области педагоги следят за детьми в социальных сетях и мессенджерах. По словам главы областного департамента образования и науки Андрея Кочерова, это позволяет знать, чем «дышит» каждый ребёнок и какие у него намерения. Об этом сказано на сайте ведомства.

Реалии таковы, что в соцсетях подростки ведут себя раскрепощённо. Часто на их страничках можно увидеть такие откровения, о которых не знают даже родители. Мониторинг «настроения» ребёнка в соцсетях способен выявить и предотвратить деструктивное поведение школьника, его суицидальные наклонности, — поделился Кочеров.

Он добавил, что не считает это вторжением в личное пространство. По его мнению, это часть воспитательной работы, за которую классные руководители получают дополнительные деньги.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил, что главным тормозом для формирования коллективного иммунитета в России является фейковая информация, которую активно распространяют в социальных сетях. При этом он особенно обратил внимание на то, что ложную информацию о коронавирусе нередко публикуют люди, обладающие определённым статусом.