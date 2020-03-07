Руководство МГУ имени Ломоносова перенесло проведение заключительных этапов школьных олимпиад, которые должны были пройти в марте на площадке высшего учебного заведения. Это решение было принято в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Данную информацию 7 марта сообщили представители пресс-службы вуза.

Отмечается, что МГУ переносит сроки проведение олимпиад из соображений заботы о здоровье участников интеллектуальных состязаний, студентов и сотрудников университета. Этапы, проведение которых запланировано в МГУ имени М. В. Ломоносова и...