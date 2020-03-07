Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что региону не нужна вода из Украины. Так он отреагировал на сообщение властей Киева о том, что возобновление поставок на полуостров невозможно до «момента его деоккупации».
Если они называют Крым украинским, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна. Это первое. Во-вторых, пока у власти на Украине находятся люди, которые исповедуют нацизм, прикасаться к этой воде крымчане не будут. Мы совершено не исключаем, что они будут нас травить какими-то химикатами и ещё чем-то, — приводит РИА Новости слова Константинова.
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