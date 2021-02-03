Власти Китая нашли коронавирус на упаковке мяса птицы «Черкизово»

Московские врачи поставили точный диагноз двухлетней девочке, недавно вернувшейся с матерью с отдыха на острове Занзибар. У неё определили сонную болезнь, от которой в России нет лекарств.

Наталья Пашина вместе с двухлетней Евой приехала с отдыха в ноябре. На острове ребёнка покусали насекомые, один укус пришёлся прямо в глаз. Но только в январе мать заметила неладное. Девочка...