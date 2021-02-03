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Власти Китая нашли коронавирус на упаковке мяса птицы «Черкизово»

19:37, 03 февраля 2021

В Китае был обнаружен генетический материал коронавирусной инфекции на упаковке мяса птицы компании «Черкизово».

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