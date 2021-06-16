Власти Кемерово вслед за Москвой ввели обязательную вакцинацию

https://static.news.ru/photo/952c03e8-cebe-11eb-9bdc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Кемеровской области ввело обязательную вакцинацию для 60% всех работающих граждан. Об этом в местной администрации рассказали журналистам РБК.

Прививку должны сделать сотрудники всех организаций, а также работники органов власти. Первый компонент вакцины или однокомпонентный препарат необходимо ввести до 17 июля, а второй — до 17 августа.

Отказаться от вакцины могут люди, имеющие противопоказания к вакцинации.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила привить от коронавируса 60% работающих жителей столицы. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники, чья работа сопряжена с постоянными контактами с людьми. Аналогичное требование ввели власти Подмосковья.

Мэр столицы Сергей Собянин назвал данное решение непростым, но необходимым, и призвал поддержать его. Он подчеркнул, что делать прививку или нет — личное дело каждого человека до тех пор, пока он не взаимодействует с другими людьми.

В Кремле отметили, что об обязательной вакцинации по всей России речи не идёт. Об этом же заявили в правительстве России.