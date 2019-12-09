Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов подписал указ, согласно которому выходной в субботу 28 декабря будет перенесён на 31 декабря. Об этом
Также уточняется, что документ относится к муниципальным служащим и работникам предприятий, находящихся в ведении органов местного самоуправления Карачаево-Черкесии.
Как ранее писал NEWS.ru, псковский губернатор Михаил Ведерников подписал указ о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря. Это произошло после опроса жителей региона, большинство которых считают, что последний день года не должен быть рабочим.
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