Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов подписал указ, согласно которому выходной в субботу 28 декабря будет перенесён на 31 декабря. Об этом сообщает официальный сайт главы и правительства региона.

Также уточняется, что документ относится к муниципальным служащим и работникам предприятий, находящихся в ведении органов местного самоуправления Карачаево-Черкесии.

Как ранее писал NEWS.ru, псковский губернатор Михаил Ведерников подписал указ о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря. Это произошло после опроса жителей региона, большинство которых считают, что последний день года не должен быть рабочим.

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