Власти Ивановской области сообщили о гибели местного вице-премьера

Власти Ивановской области сообщили, что местный вице-премьер Сергей Коробкин скончался. Об обстоятельствах смерти политика официально не сообщается, однако СМИ пишут, что мужчина погиб в результате ДТП в Белоруссии.

Авария произошла в Беларуси, в Шумилинском районе Витебской области на 68-м км дороги Витебск — Полоцк — граница Латвии. Mitsubishi Outlander выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком, — говорится в сообщении на сайте 1000inf.ru.

В сообщении пресс-службы говорится , что глава региона Станислав Воскресенский и правительство области выражают глубокие соболезнования родным и близким, разделяют с ними скорбь и горечь утраты. Там также отметили, что Коробкин был настоящим профессионалом своего дела.

В правительстве Ивановской области погибший курировал сферу строительства. Ему было 62 года.

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