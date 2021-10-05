Власти Ивановской области сообщили о гибели местного вице-премьера
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
13:35, 05 октября 2021
Читайте нас в Google Новости
Власти Ивановской области сообщили, что местный вице-премьер Сергей Коробкин скончался. Об обстоятельствах смерти политика официально не сообщается, однако СМИ пишут, что мужчина погиб в результате ДТП в Белоруссии.
Авария произошла в Беларуси, в Шумилинском районе Витебской области на 68-м км дороги Витебск — Полоцк — граница Латвии. Mitsubishi Outlander выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком, — говорится в сообщении на сайте 1000inf.ru.
В сообщении пресс-службы говорится, что глава региона Станислав Воскресенский и правительство области выражают глубокие соболезнования родным и близким, разделяют с ними скорбь и горечь утраты. Там также отметили, что Коробкин был настоящим профессионалом своего дела.
В правительстве Ивановской области погибший курировал сферу строительства. Ему было 62 года.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае на охоте погиб полицейский. В него выстрелил из карабина приятель, спутав с диким животным. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали, он дал признательные показания.