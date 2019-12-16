https://static.news.ru/photo/3e732726-201d-11ea-bbf6-fa163e074e61_660.jpg Махмуд-Али Калиматов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал распоряжение, согласно которому выходной день переносится с 28 декабря на 31-е.

Нововведение касается гражданских госслужащих. Выходной день перенесён в целях эффективной организации их служебного времени, а также по многочисленным просьбам граждан и общественных организаций.

Частные организации будут принимать решение о графике работы в предновогодние дни самостоятельно. Экстренные службы продолжат работать в штатном режиме, сообщает пресс-служба главы республики.

Ранее NEWS.ru писал, что власти ряда российских регионов сделали последний день 2019 года выходным. Президент Владимир Путин пообещал рассмотреть соответствующую инициативу в рамках всей страны.