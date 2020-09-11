Власти хотят ужесточить контроль над продажей пива

https://static.news.ru/photo/32f68c8c-f437-11ea-b4bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти планируют ужесточить контроль за розничным оборотом пивоваренной продукции. На неё хотят распространить систему ЕГАИС, которая уже применяется для других алкогольных напитков.

По его словам, за последний год выросло количество проверок в отрасли, контролирующие органы изъяли больше миллиона литров нелегальной продукции. При этом системные решения приняты не были, передаёт ТАСС.

Прошу проработать вопрос о распространении ЕГАИС на розничные продажи пивоваренной продукции. Мы говорим о необходимости маркировки пивоваренной продукции, поэтому в рамках работы нашей системы ЕГАИС это нужно будет состыковать, — сказал он.

Решение этого вопроса является задачей ведомства до конца 2020 года, отметил он в ходе заседания итоговой коллеги по Росалкогольрегулированию.

С декабря 2019 года в России стартовала обязательная маркировка целого ряда товаров — фотоаппаратов, парфюма, автомобильных шин и покрышек, а также некоторых изделий лёгкой промышленности, включая пальто, плащи, куртки, постельное и столовое бельё.

Ранее сообщалось, что правительство России может начать с 1 октября 2020 года эксперимент по маркировке табачных изделий, потребляемых с применением устройств для нагревания табака, а также курительных смесей для кальяна, не содержащих табак. Соответствующий проект постановления кабмина представлен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как уточняется, участие в эксперименте будет осуществляться добровольно, писал NEWS.ru.