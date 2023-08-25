Власти хотят усложнить включение софта в реестр российского ПО Минцифры требуют ужесточить условия включения российского софта в реестр

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Минцифры требует ужесточить правила для внесения программного обеспечения в реестр российского, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на законопроект ведомства. В документе говорится, что разработчики софта должны адаптировать его под работу минимум с одним российским процессором и двумя отечественными операционными системами.

По словам представителя Минцифры, новые правила могут быть утверждены до конца 2023 года, однако вводиться они будут поэтапно начиная с 2024 года. Гендиректор IT-компании Only Кирилл Владимиров предполагает, что адаптация отечественного ПО под нормы Минцифры займет много времени и усилий.

Если требования станут слишком строгими или ресурсоемкими для разработчиков, некоторые из них могут решить не вносить свое ПО в реестр или даже исключить его, — уточнил он.

При этом глава совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию цифровой экономики Николай Комлев отмечает, что в случае выполнения норм разработчики софта смогут получить доступ к госзакупкам и налоговые преференции. Несмотря на это он допустил, что изменения могут привести к переориентации компаний, работающих с госсектором, на поддержку Linux взамен Windows.

Как сообщалось ранее, все государственные компании в России перейдут на отечественное программное обеспечение с 1 января 2025 года. Соответствующее поручение подписал президент РФ Владимир Путин. Отмечается, что это касается не только рабочих программ, но и операционных систем.