Власти хотят признать действительными выданные до 11 июня аттестаты

Министерство просвещения выпустило проект приказа, который признаёт правомерность выдачи школьных аттестатов до 11 июня — даты опубликования постановления правительства об окончании школы без ЕГЭ.
По словам главы ведомства Сергея Кравцова, в некоторых регионах «поторопились» и выдали документы до выхода постановления,
Школы и вузы в российских регионах с начала апреля перешли на удалённый формат обучения из-за распространения коронавирусной инфекции. По этой же причине выпускные экзамены в школах были перенесены. При этом правительство разрешило выдавать аттестаты о среднем полном образовании без сдачи обязательных предметов на ЕГЭ. Экзамен потребуется только поступающим в высшие учебные заведения.
Как писал NEWS.ru, Министерство просвещения утвердило расписание проведения единого госэкзамена. 29 и 30 июня состоится пробный ЕГЭ, основной этап будет проходить с 3 по 23 июля, а резервные дни намечены на 24 и 25 июля. Те, кто по уважительной причине не сдаст ЕГЭ в эти сроки, смогут подтвердить знания в период с 3 по 8 августа.
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