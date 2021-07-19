Власти решили потратить 30 млрд на защиту от новых пандемий

Российские власти до 2024 года направят примерно 30 млрд рублей на создание «санитарного щита», который должен защитить страну от возможного распространения новых пандемий. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, трансляция которого ведётся на сайте Кремля.

По её словам, таким образом правительство исполнит поручение президента Владимира Путина.

Результатом его (проекта. — NEWS.ru) реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемий, возможность <...> за четыре дня разрабатывать новые тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца — вакцины против них, — подчеркнула она.

Кроме того, в кабмине хотят создать информационный ресурс, где люди смогут узнать о состоянии окружающей среды и об эпидемиологической обстановке.

Также власти собираются изменить санитарно-карантинный контроль на границах, чтобы можно было предотвратить завоз инфекций, не закрывая границы и не затрудняя перемещение людей. Так, к 2024 году планируется обеспечить 240 пунктов пропуска возможностями для проведения экспресс-диагностики.

В мае председатель правительства Михаил Мишустин говорил, что Россия приступила к созданию мощного «санитарного щита». По его словам, в будущем он поможет не допустить ситуаций, подобных последствиям эпидемии коронавируса.

О том, что стране необходим «мощный и надёжный щит», который при появлении новой инфекции позволит оперативно разработать собственные тест-системы и создать эффективную вакцину, 21 апреля в послании Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин. Вскоре появилась информация о том, что Роспотребнадзор разработал соответствующую стратегию. Она включает внедрение новых технологий и искусственного интеллекта для мониторинга потенциальных угроз, а также новые образовательные программы в системе здравоохранения, развитие национальной лабораторной диагностики и ускоренное развёртывание массового тестирования и вакцинации.

Предполагается, что в 2021 году для быстрого создания вакцин должны быть разработаны четыре технологические платформы, а уже к 2024 году их количество должно увеличиться до шести.