https://static.news.ru/photo/e2206528-20db-11ea-b5f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа депутатов и сенаторов разработала законопроект, который должен ужесточить контроль за оборотом этилового спирта. Государственная дума приняла документ во втором чтении.

Если инициатива будет принята в третьем чтении и одобрена президентом, новые правила начнут действовать с 1 июля 2020 года, передаёт «Парламентская газета». Авторы предлагают передавать информацию о закупках сырья в ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система).

Кроме того, парламентарии хотят запретить изготовление медицинского спирта при помощи оборудования для производства этилового спирта. Также может быть запрещена продажа субстанции компаниям, которые разводят, выращивают и содержат животных.

Ранее NEWS.ru писал, что общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России» предложила Росалкогольрегулированию изменить техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности алкогольной продукции». Предприниматели просят ограничить использование ароматизаторов в натуральных напитках брожения, которые дают возможность выпускать под их видом коктейли с добавлением спирта.