Группа депутатов и сенаторов разработала законопроект, который должен ужесточить контроль за оборотом этилового спирта. Государственная дума приняла документ во втором чтении.
Если инициатива будет принята в третьем чтении и одобрена президентом, новые правила начнут действовать с 1 июля 2020 года,
Кроме того, парламентарии хотят запретить изготовление медицинского спирта при помощи оборудования для производства этилового спирта. Также может быть запрещена продажа субстанции компаниям, которые разводят, выращивают и содержат животных.
Ранее NEWS.ru писал, что общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России» предложила Росалкогольрегулированию изменить техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности алкогольной продукции». Предприниматели просят ограничить использование ароматизаторов в натуральных напитках брожения, которые дают возможность выпускать под их видом коктейли с добавлением спирта.
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