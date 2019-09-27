Заместитель министра просвещения Виктор Басюк заявил, что одним из способов отказа от третьей смены является увеличение этажности школьных зданий.
По его словам, проблема имеет большую актуальность для образовательных учреждений Северного Кавказа, передаёт
Это всё рассматривается как предложение, но это в большей степени не к Минпросвещения, а к строительным ведомствам и Роспотребнадзору, — подчеркнул он.
Чиновник отметил, что рассмотрение заявок всех регионов будет происходить межколлегиально.
Ранее, как писал News.ru, Басюк заявил, что каждый человек имеет право на личную жизнь и собственную закрытую среду. Однако, по его словам, учителям следует понимать особенности профессии и обязательства, которые они накладывают.