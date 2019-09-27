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Заместитель министра просвещения Виктор Басюк заявил, что каждый человек имеет право на личную жизнь и собственную закрытую среду. Однако, по его словам, учителям следует понимать особенности профессии и обязательства, которые они накладывают.

Таким образом чиновник прокомментировал новость об увольнении тренера детского юношеского центра «Максимум» в Магнитогорске Челябинской области Екатерины Конопенко за интимные фотографии 20-летней давности, передаёт ТАСС. На мой взгляд, человек, который...