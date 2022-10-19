Власти Херсонской области сообщили о наступлении ВСУ

Фото: МО Украины

Украинские войска перешли в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав, сообщил в Telegram-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он подчеркнул, что пока все атаки ВСУ удается отразить.

ВСУ перешли в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав: до двух батальонов пехоты, 128 горно-штурмовой батальон танковой бригады. После артиллерийской подготовки группировка перешла в наступление. Отмечается большое количество беспилотников среднего действия, — сказал Стремоусов.

Он отметил, что также был обнаружен разведывательный «Байрактар», который не входил в зону действия ПВО.

На данном этапе все атаки отражены, мы продолжаем удерживать линию обороны, — подчеркнул замглавы администрации.

19 октября в Херсонской области началась эвакуация граждан, связанная с возможными обстрелами жилых кварталов Вооруженными силами Украины. При этом врио губернатора Владимир Сальдо отметил, что сдавать Херсон украинской стороне никто не планирует.

Также он сказал, что все структуры военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области перебазируют на левобережье Днепра.