Власти Грузии рассказали, кто виноват в войне 2008 года Премьер Грузии Гарибашвили возложил ответственность на Саакашвили за войну 2008 года

Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look/Global Look Press

Правительство бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили несет ответственность за то, что не избежало войны в Южной Осетии в 2008 году, заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили. По его словам, которые приводит ТАСС, действия прежних властей во время августовской войны можно назвать не иначе как позорными.

Естественно, эта беда, трагедия, война произошла во время прежних властей. Прежние власти не сделали ничего, чтобы наша страна избежала этой войны <…> Мы видели позорные действия бывшего главнокомандующего [Саакашвили]. Вы помните жевание галстука, бег от самолета, падение на землю, — заявил он.

Ранее Гарибашвили заявил, что страна намерена вернуть в свой состав территории Абхазии и Южной Осетии. Он подчеркнул, что Грузия будет добиваться этого исключительно мирным путем.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, в свою очередь, заявил что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия должна наладить отношения со своими соседями. По словам Джабарова, Гарибашвили придерживается образа взвешенного и мудрого политика, но его предшественник Михаил Саакашвили «слишком много наломал дров».

Грузинские войска начали обстрел Южной Осетии 8 августа 2008 года, после чего атаковали регион пехотой и бронетехникой. Вооруженные силы России вытеснили армию Грузии после пяти дней боевых действий. Позднее Москва признала суверенитет Абхазии, а также Южной Осетии. Грузия же не признала независимость этих территорий и считает их своими.