https://static.news.ru/photo/49c48294-dea2-11e9-bb2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: rock_architecture_studio/instagram.com

Городская дума Екатеринбурга назначила на 13 октября опрос жителей относительно места возведения храма Святой Екатерины.

Мероприятие будет проводиться на 51 участке с 8 до 20 часов. Подсчёт голосов запланирован на 14 октября.

Руководитель аппарата администрации города Илья Захаров отметил, что для признания опроса состоявшимся в нём должны принять участие не менее 1% горожан — около 11 тысяч избирателей. Если минимальный порог не будет преодолён, то следующее голосование по данному вопросу возможно только через год.

Гордума также исключила из списка мест для храма один из участков — пересечение улиц Белинского и Фурманова. Ранее об этом просила рабочая группа, сообщает « Интерфакс-Урал ».

Как писал News.ru, заслуженный архитектор России Михаил Вяткин назвал оптимальной площадкой для строительства храма в Екатеринбурге территорию бывшего приборостроительного завода. Однако проблема заключается в позиции Уральской горно-металлургической компании (УГМК), владеющей земельным участком.