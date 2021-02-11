Песков: власти дотянутся до зарплаты каждого человека

https://static.news.ru/photo/b6e8ea40-6c5e-11eb-bfbf-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Проблема искажения данных по зарплатам бюджетников требует, чтобы для её решения чиновники дотянулись до каждого, кто пострадал от таких нарушений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал критику Владимира Путина в адрес чиновников за подгонку показателей по оплате труда, высказанную в ходе совещания с правительством, передаёт ТАСС.

Представитель Кремля признал, что «всегда существует разница между общими статистическими данными, которые складываются из амплитуды, из минимума и максимума по разным регионам». Однако, подчеркнул Песков, это не играет никакой роли для рядовых людей.

По его словам, в масштабах страны чрезвычайно сложно «получить информацию об исполнении того или иного документа по каждому конкретному человеку, которого это касается». В то же время, указал он, «активная цифровизация всех сфер жизни будет помогать дотянуться до каждого человека».

Президент как раз говорил о том, что нужно дотянуться до каждого человека, чтобы исключить подобные ситуации, как было с этим научным работником (старшим научным сотрудником Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасией Проскуриной. — NEWS.ru), — заявил Песков.

Днём ранее на совещании с членами правительства Путин потребовал изучить положение дел с уровнем заработных плат бюджетников, чтобы оперировать данными не в средних значениях, а гарантировать финансовое стимулирование конкретным специалистам.

Глава государства отметил, что некоторые службы «играют в статистику» и подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы всё сходилось по отчётам. Однако он назвал недопустимыми ухищрения, когда сотрудников переводят на сокращённый режим работы, на половину или на четверть ставки, что позволяет платить меньше, сохраняя достаточный уровень оплаты труда, который человек фактически не получает, но при этом выполняет не меньший, а подчас и больший объём работы.

Показательным примером стала ситуация с Анастасией Проскуриной, которая незадолго до этого пожаловалась главе государства, что фактически получает недостаточно высокую зарплату, в то время как, по словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, в её учреждении официальный показатель по зарплате вдвое превысил средний уровень по региону.

Путин указал на то, что оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой, писал NEWS.ru.