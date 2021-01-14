Власти допустили появление иностранных вакцин в России

https://static.news.ru/photo/e997219c-5669-11eb-bb3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Global Look Press

Иностранные вакцины от COVID-19 могут стать доступными для россиян, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова в кулуарах Гайдаровского форума.

Что касается теории, будут ли здесь у нас импортные вакцины против коронавируса, конечно, наверное, могут быть, — сказала она.

По её словам, появление препаратов возможно только после его официальной регистрации на территории России, передаёт ТАСС.

Будут зарегистрированы — появятся у нас в стране, то есть никаких препятствий для захода сюда любых лекарственных препаратов, в том числе вакцин, нет, — заключила она.

Ранее NEWS.ru писал, что производитель Pfizer допустил возможность подачи заявки на регистрацию вакцины в России. В компании отметили, что сотрудничают с международными организациями и правительствами стран по всему миру, чтобы предоставить доступ к препарату наиболее нуждающимся категориям населения.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. Кроме того, в центре Гамалеи ведётся работа над облегчённой версией «Спутника V».